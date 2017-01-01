Требования МВД к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения

ПО должно включать в состав следующие продукты: Windows 7 Pro Linux

Интеграция с корпоративной службой единого каталога Active Directory Domain Services с поддержкой групповых политик и сценариев централизованного управления да частично

Поддержка платформы х64 да да

Максимальный размер оперативной памяти не более 192 Гб не менее 512 Гб

Наличие встроенной в операционную систему системы шифрования данных да да (LUKS)

Наличие встроенных групп безопасности, предусматривающих несколько уровней доступа (привилегий) к настройкам системы, с возможностью включения в них локальных пользователей да да

Поддержка как стандартных устройств ввода информации, так и сенсорного управления, да да

Количество возможных установленных процессоров в системе не более 2 не менее 8

Поддержка сенсорного управления с помощью пальцев и мультитач-жестов да да

Поддержка Java да (от стороннего вендора) да

Поддержка DotNet да да (mono)

Поддержка DirectX (в том числе аппаратное ускорение) да да (Wine)

Поддержка OpenGL да (версия 1.1) да (версия 3+)

Поддержка аппаратных средств шифрования и двухфакторной аутентификации да да

Поддержка стандарта мультимедиа-вещания DLNA да да (Kodi, MiniDLNA)

Поддержка автоматической установки оборудования по стандарту Plug-and-Play да да

Возможность централизованной настройки политик безопасности, средство для управления политиками безопасности с графическим интерфейсом да да (SCOM)

Встроенное в операционную систему средство резервного копирования с графическим интерфейсом да да

Автоматическое распознавание съемных накопителей да да

Единое средство поиска, которое помогает находить файлы на любых компьютерах, в сетях и серверах да

Возможность подключения к корпоративным ресурсам для удаленных пользователей без создания виртуальной частной сети (VPN) в случае интеграции с серверной инфраструктурой на платформе Microsoft да

Ускоренное открытие файлов и веб-страниц в удаленных офисах, да да (CacheFS & Squid)

Защита данных на съемных устройствах, да да (eCryptfs)

Возможность установки запретов на запуск приложений для определенных категорий и групп пользователей да да

Интеграция с инфраструктурой удаленных рабочих столов и полная Поддержка VDI на платформе Microsoft да да (FreeRDP)

Возможность централизованного хранения и управления перемещаемыми профилями пользователей, включающих все их данные и настройки да да

Полная поддержка символов Unicode, в том числе в именах файлов и в командной строке да да

Печать с учетом информации о местонахождении (автоматический выбор ближайшего принтера) да да (cups-browserd)

Поддержка работы с несколькими мониторами да да

Поддержка VBScript да да (Wine)

Поддержка управления с помощью WMI-запросов да да ([13])

Возможность автоматического подключения принтеров, файловых хранилищ и других сетевых ресурсов, наличие средств централизованного управления подключением сетевых ресурсов и другими настройками рабочего стола с графическим интерфейсом да да (Avahi)

Возможность массового развертывания операционных систем и приложений встроенными средствами, наличие средств централизованного управления развертыванием систем и приложений, а также установки обновлений. Средства управления должны иметь графический интерфейс да да

Поддержка PowerShell да да ([14])

Поддержка виртуализации приложений, работающая в автономном режиме внутри клиентской ОС да да

Поддержка протокола проверки подлинности Kerberos да да

Поддержка протокола проверки подлинности NTLM да да