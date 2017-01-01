Замена

Материал из ALT Linux Wiki

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Текущая версия на 11:36, 30 марта 2017

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Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

Страница посвящена указанию возможных свободных продуктов для решения типовых задач информационных технологий.

Содержание

[править] Северные решения

Задача Иностранный продукт Отечественный продукт Примечания
1Сервер каталоговMicrosoft Active Directorysamba-DC (в составе дистрибутива Альт )SambaDC
2Почтовый сервер-postfix,dovecot (в составе дистрибутива Альт )
3Cервер групповой работы (календарь/задачи/контакты)Microsoft Exchangesogo (в составе дистрибутива Альт )SOGo

[править] Десктопные решения

Задача Иностранный продукт Отечественный продукт Примечания
1Клиент групповой работыMicrosoft Outlookevolution c evolution-ews (в составе дистрибутива Альт)


[править] Ссылки

[править] TODO

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Предложения в таблицу

Серверные решения

  • DHCP/DNS
  • СУБД
  • Веб-сервер
  • Сервер приложений J2EE
  • Коммуникационный cервер (XMPP, телефония)
  • Средства виртуализации
  • Централизованное резервное копирование
  • Облачные хранилища
  • Централизованная организация доступа в Интернет с аутентификацией, в идеале прозрачной, разграничением доступа, огранчиениями по трафику, сайтам, протоколам и др.
  • Виртуализация с централизованным управлением (аналог vCenter)
  • Платформа для автоматизации (Odoo9)
  • СЭД (система электронного документооборота) с маршрутизацией, поручениями, контролем исполнения и т.п.

Решения для рабочих станций

  • Централизованная аутентификация
  • Веб-браузер
  • Офисный пакет
  • Почта/календарь/задачи/контакты
  • IM-клиент
  • Управление проектами (аналог Project Expert)
  • Бухгалтерия (SAP, Microsoft Dynamics NAV)
  • Простенькие чертёжные программы (типа микрософт визио)
  • Клиент для облачных хранилищ
  • Графический редактор (растровый и векторный)
  • Построение чертёжных документов
  • Математический пакет
  • Запись CD/DVD
  • Работа с pdf тоже бывает нужна, не только просмотр, но и редактирование
  • Программы поиска по файлам
  • Файловый менеджер
  • IDE
  • Симуляторы электронного оборудования и схем микросхем
  • Графическая оболочка для архиваторов
  • Программа для удалённого доступа (типа DameWare или Teamviewer) - например так
  • Видеоредактор (поддерживающий конвертацию и субтитры)
  • Система синхронизации данных с мобильными устройствами

Специализированное ПО в бизнесе и госструктурах

  • «КриптоПро» (есть версия для linux, в т.ч. firefox-gost и ЭЦП Browser plug-in)
  • ЭОС: «Карма», Система «Дело»
  • Казначейство:
  • АЦК-Финансы (требует дополнение bft_ffsigner_cades и Microsoft Excel с поддержкой макросов VBA)
  • ФНС [1]
    • Налогоплательщик ЮЛ (работает в WINE@Etersoft)
  • ПФР [2]
  • ФСС [3]
  • Росстат [4]
  • Росприроднадзор [5]
  • ПО спецоператоров (см. [6], [7])
    • Контур Экстерн
    • Такском
    • Тензор СБИС (работает в WINE@Etersoft)
  • Минобразования:
    • ПК «ФЛАК» (статотчет ОО-1) [8]
    • GosInsp для ВПО(ВО)/СПО/НПО [9]
    • ПО для ведения БД ГИА, ЕГЭ
  • БАРС.Web-Электронный Детский Сад
  • Закупки 44 фз, 223 фз, ГМУ, ПГУ
  • Сбербанк: Sbersing, DetSadSD
  • VipNet Client, VipNet монитор, VipNet деловая почта
  • VipNet АРМ ЭДО Госуслуг
  • "Консультант+", "Гарант" (работают в WINE@Etersoft)
  • Антивирус с сертификатом ФСТЭК для защищённых рабочих мест (под linux есть DrWeb, Касперский)
  • Электронный документооборот (например САЭД "Синкопа-документ", на OpenSuse, но толстый клиент только под windows)
  • Огромное количество ГИС, ГАС, АИС [10], которые работают только с IE, с хитрыми плагинами, и почти все требуют установленного КриптоПро

Доступ к сайтам


Stub.png
Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.
Требования МВД к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения
ПО должно включать в состав следующие продукты: Windows 7 Pro Linux
Интеграция с корпоративной службой единого каталога Active Directory Domain Services с поддержкой групповых политик и сценариев централизованного управления да частично
Поддержка платформы х64 да да
Максимальный размер оперативной памяти не более 192 Гб не менее 512 Гб
Наличие встроенной в операционную систему системы шифрования данных да да (LUKS)
Наличие встроенных групп безопасности, предусматривающих несколько уровней доступа (привилегий) к настройкам системы, с возможностью включения в них локальных пользователей да да
Поддержка как стандартных устройств ввода информации, так и сенсорного управления, да да
Количество возможных установленных процессоров в системе не более 2 не менее 8
Поддержка сенсорного управления с помощью пальцев и мультитач-жестов да да
Поддержка Java да (от стороннего вендора) да
Поддержка DotNet да да (mono)
Поддержка DirectX (в том числе аппаратное ускорение) да да (Wine)
Поддержка OpenGL да (версия 1.1) да (версия 3+)
Поддержка аппаратных средств шифрования и двухфакторной аутентификации да да
Поддержка стандарта мультимедиа-вещания DLNA да да (Kodi, MiniDLNA)
Поддержка автоматической установки оборудования по стандарту Plug-and-Play да да
Возможность централизованной настройки политик безопасности, средство для управления политиками безопасности с графическим интерфейсом да да (SCOM)
Встроенное в операционную систему средство резервного копирования с графическим интерфейсом да да
Автоматическое распознавание съемных накопителей да да
Единое средство поиска, которое помогает находить файлы на любых компьютерах, в сетях и серверах да
Возможность подключения к корпоративным ресурсам для удаленных пользователей без создания виртуальной частной сети (VPN) в случае интеграции с серверной инфраструктурой на платформе Microsoft да
Ускоренное открытие файлов и веб-страниц в удаленных офисах, да да (CacheFS & Squid)
Защита данных на съемных устройствах, да да (eCryptfs)
Возможность установки запретов на запуск приложений для определенных категорий и групп пользователей да да
Интеграция с инфраструктурой удаленных рабочих столов и полная Поддержка VDI на платформе Microsoft да да (FreeRDP)
Возможность централизованного хранения и управления перемещаемыми профилями пользователей, включающих все их данные и настройки да да
Полная поддержка символов Unicode, в том числе в именах файлов и в командной строке да да
Печать с учетом информации о местонахождении (автоматический выбор ближайшего принтера) да да (cups-browserd)
Поддержка работы с несколькими мониторами да да
Поддержка VBScript да да (Wine)
Поддержка управления с помощью WMI-запросов да да ([13])
Возможность автоматического подключения принтеров, файловых хранилищ и других сетевых ресурсов, наличие средств централизованного управления подключением сетевых ресурсов и другими настройками рабочего стола с графическим интерфейсом да да (Avahi)
Возможность массового развертывания операционных систем и приложений встроенными средствами, наличие средств централизованного управления развертыванием систем и приложений, а также установки обновлений. Средства управления должны иметь графический интерфейс да да
Поддержка PowerShell да да ([14])
Поддержка виртуализации приложений, работающая в автономном режиме внутри клиентской ОС да да
Поддержка протокола проверки подлинности Kerberos да да
Поддержка протокола проверки подлинности NTLM да да
Наличие на сайте производителя списка гарантированно совместимого оборудования да да (HCL)
  • возможность установки режима работы USB-портов, позволяющего им работать только с USB устройствами типа клавиатура и мышь, и не позволяющего передавать данные на внешние носители:
  • должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB-устройств, но блокирующий запись на них;
  • должен быть предусмотрен режим, блокирующий как запись, так и чтение с внешних USB-носителей;
Программное обеспечение

Autoinstall • Folding@Home • SoftwareCenter • Synaptic • Vim-подключение плагинов • Где и как искать программы • Замена • Карманы • Управление пакетами

 
 
Личные инструменты