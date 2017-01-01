Замена
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
|
Yaleks (обсуждение | вклад)
(→TODO)
|
м (+кат)
|Строка 128:
|Строка 128:
}}
}}
|+
{{Category navigation|title=Программное обеспечение|category=Программное_обеспечение|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Программное обеспечение|category=Программное_обеспечение|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
Текущая версия на 11:36, 30 марта 2017
Страница посвящена указанию возможных свободных продуктов для решения типовых задач информационных технологий.
Содержание
[править] Северные решения
|№
|Задача
|Иностранный продукт
|Отечественный продукт
|Примечания
|1
|Сервер каталогов
|Microsoft Active Directory
|samba-DC (в составе дистрибутива Альт )
|SambaDC
|2
|Почтовый сервер
|-
|postfix,dovecot (в составе дистрибутива Альт )
|3
|Cервер групповой работы (календарь/задачи/контакты)
|Microsoft Exchange
|sogo (в составе дистрибутива Альт )
|SOGo
[править] Десктопные решения
|№
|Задача
|Иностранный продукт
|Отечественный продукт
|Примечания
|1
|Клиент групповой работы
|Microsoft Outlook
|evolution c evolution-ews (в составе дистрибутива Альт)
[править] Ссылки
[править] TODO
TODO:
Предложения в таблицу
Серверные решения
- DHCP/DNS
- СУБД
- Веб-сервер
- Сервер приложений J2EE
- Коммуникационный cервер (XMPP, телефония)
- Средства виртуализации
- Централизованное резервное копирование
- Облачные хранилища
- Централизованная организация доступа в Интернет с аутентификацией, в идеале прозрачной, разграничением доступа, огранчиениями по трафику, сайтам, протоколам и др.
- Виртуализация с централизованным управлением (аналог vCenter)
- Платформа для автоматизации (Odoo9)
- СЭД (система электронного документооборота) с маршрутизацией, поручениями, контролем исполнения и т.п.
Решения для рабочих станций
- Централизованная аутентификация
- Веб-браузер
- Офисный пакет
- Почта/календарь/задачи/контакты
- IM-клиент
- Управление проектами (аналог Project Expert)
- Бухгалтерия (SAP, Microsoft Dynamics NAV)
- Простенькие чертёжные программы (типа микрософт визио)
- Клиент для облачных хранилищ
- Графический редактор (растровый и векторный)
- Построение чертёжных документов
- Математический пакет
- Запись CD/DVD
- Работа с pdf тоже бывает нужна, не только просмотр, но и редактирование
- Программы поиска по файлам
- Файловый менеджер
- IDE
- Симуляторы электронного оборудования и схем микросхем
- Графическая оболочка для архиваторов
- Программа для удалённого доступа (типа DameWare или Teamviewer) - например так
- Видеоредактор (поддерживающий конвертацию и субтитры)
- Система синхронизации данных с мобильными устройствами
Специализированное ПО в бизнесе и госструктурах
- «КриптоПро» (есть версия для linux, в т.ч. firefox-gost и ЭЦП Browser plug-in)
- ЭОС: «Карма», Система «Дело»
- Казначейство:
- Континет АП (есть версия для linux)
- СУФД
- АЦК-Финансы (требует дополнение bft_ffsigner_cades и Microsoft Excel с поддержкой макросов VBA)
- ФНС [1]
- Налогоплательщик ЮЛ (работает в WINE@Etersoft)
- ПФР [2]
- ФСС [3]
- Росстат [4]
- Росприроднадзор [5]
- ПО спецоператоров (см. [6], [7])
- Контур Экстерн
- Такском
- Тензор СБИС (работает в WINE@Etersoft)
- Минобразования:
- БАРС.Web-Электронный Детский Сад
- Закупки 44 фз, 223 фз, ГМУ, ПГУ
- Сбербанк: Sbersing, DetSadSD
- VipNet Client, VipNet монитор, VipNet деловая почта
- VipNet АРМ ЭДО Госуслуг
- "Консультант+", "Гарант" (работают в WINE@Etersoft)
- Антивирус с сертификатом ФСТЭК для защищённых рабочих мест (под linux есть DrWeb, Касперский)
- Электронный документооборот (например САЭД "Синкопа-документ", на OpenSuse, но толстый клиент только под windows)
- Огромное количество ГИС, ГАС, АИС [10], которые работают только с IE, с хитрыми плагинами, и почти все требуют установленного КриптоПро
- ЕИАС [11]
Доступ к сайтам
- https://www.gosuslugi.ru/ (доступ по ЭЦП в ubuntu, исп. Лисси-Софт)
- http://zakupki.gov.ru (требует ActiveX CAPICOM)
- https://www.roseltorg.ru/
- http://etp.roseltorg.ru (достаточно Cades plugin от КриптоПро[12])
- http://www.sberbank-ast.ru/ (сообщают что работает, но официально не объявлено; по инструкции требует ActiveX CAPICOM)
- http://etp.zakazrf.ru/ (требует ActiveX)
- http://www.rts-tender.ru/ (сообщают что работает, но официально не объявлено)
- http://www.etp-micex.ru/
- https://www.roseltorg.ru/
- https://service.fsrar.ru/
- http://egais.ru/ (требует ActiveX для регистрации, есть сведения о доступном транспортном модуле для ubuntu)
- http://rosreestr.ru (непонятно есть ли вообще проблема с доступом)
- https://service.nalog.ru/nbo/
- http://bus.gov.ru (требует ActiveX CAPICOM)
|ПО должно включать в состав следующие продукты:
|Windows 7 Pro
|Linux
|Интеграция с корпоративной службой единого каталога Active Directory Domain Services с поддержкой групповых политик и сценариев централизованного управления
|да
|частично
|Поддержка платформы х64
|да
|да
|Максимальный размер оперативной памяти
|не более 192 Гб
|не менее 512 Гб
|Наличие встроенной в операционную систему системы шифрования данных
|да
|да (LUKS)
|Наличие встроенных групп безопасности, предусматривающих несколько уровней доступа (привилегий) к настройкам системы, с возможностью включения в них локальных пользователей
|да
|да
|Поддержка как стандартных устройств ввода информации, так и сенсорного управления,
|да
|да
|Количество возможных установленных процессоров в системе
|не более 2
|не менее 8
|Поддержка сенсорного управления с помощью пальцев и мультитач-жестов
|да
|да
|Поддержка Java
|да (от стороннего вендора)
|да
|Поддержка DotNet
|да
|да (mono)
|Поддержка DirectX (в том числе аппаратное ускорение)
|да
|да (Wine)
|Поддержка OpenGL
|да (версия 1.1)
|да (версия 3+)
|Поддержка аппаратных средств шифрования и двухфакторной аутентификации
|да
|да
|Поддержка стандарта мультимедиа-вещания DLNA
|да
|да (Kodi, MiniDLNA)
|Поддержка автоматической установки оборудования по стандарту Plug-and-Play
|да
|да
|Возможность централизованной настройки политик безопасности, средство для управления политиками безопасности с графическим интерфейсом
|да
|да (SCOM)
|Встроенное в операционную систему средство резервного копирования с графическим интерфейсом
|да
|да
|Автоматическое распознавание съемных накопителей
|да
|да
|Единое средство поиска, которое помогает находить файлы на любых компьютерах, в сетях и серверах
|да
|Возможность подключения к корпоративным ресурсам для удаленных пользователей без создания виртуальной частной сети (VPN) в случае интеграции с серверной инфраструктурой на платформе Microsoft
|да
|Ускоренное открытие файлов и веб-страниц в удаленных офисах,
|да
|да (CacheFS & Squid)
|Защита данных на съемных устройствах,
|да
|да (eCryptfs)
|Возможность установки запретов на запуск приложений для определенных категорий и групп пользователей
|да
|да
|Интеграция с инфраструктурой удаленных рабочих столов и полная Поддержка VDI на платформе Microsoft
|да
|да (FreeRDP)
|Возможность централизованного хранения и управления перемещаемыми профилями пользователей, включающих все их данные и настройки
|да
|да
|Полная поддержка символов Unicode, в том числе в именах файлов и в командной строке
|да
|да
|Печать с учетом информации о местонахождении (автоматический выбор ближайшего принтера)
|да
|да (cups-browserd)
|Поддержка работы с несколькими мониторами
|да
|да
|Поддержка VBScript
|да
|да (Wine)
|Поддержка управления с помощью WMI-запросов
|да
|да ([13])
|Возможность автоматического подключения принтеров, файловых хранилищ и других сетевых ресурсов, наличие средств централизованного управления подключением сетевых ресурсов и другими настройками рабочего стола с графическим интерфейсом
|да
|да (Avahi)
|Возможность массового развертывания операционных систем и приложений встроенными средствами, наличие средств централизованного управления развертыванием систем и приложений, а также установки обновлений. Средства управления должны иметь графический интерфейс
|да
|да
|Поддержка PowerShell
|да
|да ([14])
|Поддержка виртуализации приложений, работающая в автономном режиме внутри клиентской ОС
|да
|да
|Поддержка протокола проверки подлинности Kerberos
|да
|да
|Поддержка протокола проверки подлинности NTLM
|да
|да
|Наличие на сайте производителя списка гарантированно совместимого оборудования
|да
|да (HCL)
- возможность установки режима работы USB-портов, позволяющего им работать только с USB устройствами типа клавиатура и мышь, и не позволяющего передавать данные на внешние носители:
- должен быть предусмотрен режим, позволяющий только чтение данных с внешних USB-устройств, но блокирующий запись на них;
- должен быть предусмотрен режим, блокирующий как запись, так и чтение с внешних USB-носителей;