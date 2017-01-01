*** {{есть}} http://etp.roseltorg.ru (достаточно Cades plugin от КриптоПро[http://my-ecp.ru/news/ee-tp-bolshe-ne-zavisit-ot-internet-bra/])

*** {{есть}} http://etp.roseltorg.ru (достаточно Cades plugin от КриптоПро[http://my-ecp.ru/news/ee-tp-bolshe-ne-zavisit-ot-internet-bra/])

** {{есть}} http://www.sberbank-ast.ru/ ( сообщают что работает, но официально не объявлено; по инструкции требует ActiveX CAPICOM)

** {{есть}} http://www.rts-tender.ru/ (сообщают что работает, но официально не объявлено)