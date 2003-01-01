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Текущая версия на 10:34, 26 января 2017

Страница описывает домен, используемый в дистрибутивах ALT Linux начиная с Альт Линукс 5.0 Ковчег.

Домен — группа компьютеров одной сети, имеющая единый центр и использующая единые базы данных для различных сетевых служб. В ALT Linux (модуль alterator-net-domain) настрaивается домен LDAP/Kerberos, который позволяет:

вести централизованную базу пользователей и групп

аутентифицировать пользователей и предоставлять им доступ к сетевым службам без повторного ввода пароля

использовать единую базу пользователей для файлового сервера, прокси-сервера, веб-приложений (например, MediaWiki)

автоматически подключать файловые ресурсы с серверов, анонсированных по Zeroconf

использовать тонкие клиенты, загружаемые по сети и использующие сетевые домашние каталоги

аутентифицировать пользователей как на ALT Linux, так и на Microsoft Windows

править] Разделы

править] Планы

Импорт/экспорт данных в ldap-user-tools и alterator-ldap-users в формате CSV Фамилия,Имя,Отчество,Логин,Пароль,E-Mail,Группа1,Группа2,...,ГруппаN Документирование ldap-user-tools и вызовов прочих программ и модулей alterator через alterator-cmdline на altlinux.org и в man-страницах. Улучшение юзабилити модулей Alterator Исправление зависания запущенных приложений в сеансе при использовании nss-ldapd (см. [1] и nscd) Возможность подключения к домену других Linux Исправление проблемы разных gid на клиентских машинах для маппирования LDAPных групп

править] Управление инфраструктурой

править] Известные проблемы

gid системных групп на разных компьютерах могут различаться, что вызывает проблему назначения системных групп для пользователя

ALT-домен для Windows выступает только как NT-домен, не Active Directory, что вызывает проблемы с аутентификацией в версиях Windows старше Windows XP

На клиентских машинах не создаются группы на кириллице

На общем сетевом каталоге Samba невозможно с клиентского компьютера изменить право на запись для группы (сама группа может быть сменена)

При показе списка пользователей показываются не только пользователи, но и зарегистрированные рабочей станции (с $ на конце имени)

Сервер домена не работает под systemd. Рекомендуется использовать sysvinit.

Имя домена нельзя завершать .local - доменная зона DNS "local." предназначена для Zeroconf и используется в avahi-daemon. Если позарез нужно использовать домен вида "name.local", тогда остановите avahi-daemon и запретите его запуск.

См. также Домен/Kerberos.

править] Разное