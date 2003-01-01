Домен

Материал из ALT Linux Wiki

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(Известные проблемы: Добавил про домены *.local (https://forum.altlinux.org/index.php?topic=36570.0))
 
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Текущая версия на 10:34, 26 января 2017

Страница описывает домен, используемый в дистрибутивах ALT Linux начиная с Альт Линукс 5.0 Ковчег.

Домен — группа компьютеров одной сети, имеющая единый центр и использующая единые базы данных для различных сетевых служб. В ALT Linux (модуль alterator-net-domain) настрaивается домен LDAP/Kerberos, который позволяет:

  • вести централизованную базу пользователей и групп
  • аутентифицировать пользователей и предоставлять им доступ к сетевым службам без повторного ввода пароля
  • использовать единую базу пользователей для файлового сервера, прокси-сервера, веб-приложений (например, MediaWiki)
  • автоматически подключать файловые ресурсы с серверов, анонсированных по Zeroconf
  • использовать тонкие клиенты, загружаемые по сети и использующие сетевые домашние каталоги
  • аутентифицировать пользователей как на ALT Linux, так и на Microsoft Windows

Содержание

[править] Разделы

[править] Планы

  1. Импорт/экспорт данных в ldap-user-tools и alterator-ldap-users в формате CSV 
    Фамилия,Имя,Отчество,Логин,Пароль,E-Mail,Группа1,Группа2,...,ГруппаN
  2. Документирование ldap-user-tools и вызовов прочих программ и модулей alterator через alterator-cmdline на altlinux.org и в man-страницах.
  3. Улучшение юзабилити модулей Alterator
  4. Исправление зависания запущенных приложений в сеансе при использовании nss-ldapd (см. [1] и nscd)
  5. Возможность подключения к домену других Linux
  6. Исправление проблемы разных gid на клиентских машинах для маппирования LDAPных групп

[править] Управление инфраструктурой

[править] Известные проблемы

  • gid системных групп на разных компьютерах могут различаться, что вызывает проблему назначения системных групп для пользователя
  • ALT-домен для Windows выступает только как NT-домен, не Active Directory, что вызывает проблемы с аутентификацией в версиях Windows старше Windows XP
  • На клиентских машинах не создаются группы на кириллице
  • На общем сетевом каталоге Samba невозможно с клиентского компьютера изменить право на запись для группы (сама группа может быть сменена)
  • При показе списка пользователей показываются не только пользователи, но и зарегистрированные рабочей станции (с $ на конце имени)
  • Сервер домена не работает под systemd. Рекомендуется использовать sysvinit.
  • Имя домена нельзя завершать .local - доменная зона DNS "local." предназначена для Zeroconf и используется в avahi-daemon. Если позарез нужно использовать домен вида "name.local", тогда остановите avahi-daemon и запретите его запуск.

См. также Домен/Kerberos.

[править] Разное

Домен

ActiveDirectory/DC • ActiveDirectory/Login • Centaurus: Бездисковый клиент • Centaurus: домен • Gvfs-shares • Thunderbird • Ввод в домен на базе Windows 2003 • Домен • Домен/GSSAPI • Домен/Kerberos • Домен/LDAP • Домен/TODO • Домен/Windows • Домен/Windows/Manual • Домен/Планы • Домен/Решение проблем • Домен/Скрипты • Домен/Состав • Дополнительные серверы и member-сервисы в домене ALT Linux • Работа домена Centaurus с несколькими подсетями

 
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