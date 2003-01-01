Домен
Материал из ALT Linux Wiki
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(→Известные проблемы: Добавил про домены *.local (https://forum.altlinux.org/index.php?topic=36570.0))
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Текущая версия на 10:34, 26 января 2017
Страница описывает домен, используемый в дистрибутивах ALT Linux начиная с Альт Линукс 5.0 Ковчег.
Домен — группа компьютеров одной сети, имеющая единый центр и использующая единые базы данных для различных сетевых служб. В ALT Linux (модуль alterator-net-domain) настрaивается домен LDAP/Kerberos, который позволяет:
- вести централизованную базу пользователей и групп
- аутентифицировать пользователей и предоставлять им доступ к сетевым службам без повторного ввода пароля
- использовать единую базу пользователей для файлового сервера, прокси-сервера, веб-приложений (например, MediaWiki)
- автоматически подключать файловые ресурсы с серверов, анонсированных по Zeroconf
- использовать тонкие клиенты, загружаемые по сети и использующие сетевые домашние каталоги
- аутентифицировать пользователей как на ALT Linux, так и на Microsoft Windows
Содержание
[править] Разделы
- Состав
- Создание домена
- Бездисковый клиент
- Работа домена Centaurus с несколькими подсетями
- Программы для управления доменом
- Решение проблем
- Использование домена для аутентификации компьютеров с Windows
- Использование домена как адресной книги Thunderbird
[править] Планы
- Импорт/экспорт данных в ldap-user-tools и alterator-ldap-users в формате CSV
Фамилия,Имя,Отчество,Логин,Пароль,E-Mail,Группа1,Группа2,...,ГруппаN
- Документирование ldap-user-tools и вызовов прочих программ и модулей alterator через alterator-cmdline на altlinux.org и в man-страницах.
- Улучшение юзабилити модулей Alterator
- Исправление зависания запущенных приложений в сеансе при использовании nss-ldapd (см. [1] и nscd)
- Возможность подключения к домену других Linux
- Исправление проблемы разных gid на клиентских машинах для маппирования LDAPных групп
[править] Управление инфраструктурой
[править] Известные проблемы
- gid системных групп на разных компьютерах могут различаться, что вызывает проблему назначения системных групп для пользователя
- ALT-домен для Windows выступает только как NT-домен, не Active Directory, что вызывает проблемы с аутентификацией в версиях Windows старше Windows XP
- На клиентских машинах не создаются группы на кириллице
- На общем сетевом каталоге Samba невозможно с клиентского компьютера изменить право на запись для группы (сама группа может быть сменена)
- При показе списка пользователей показываются не только пользователи, но и зарегистрированные рабочей станции (с $ на конце имени)
- Сервер домена не работает под systemd. Рекомендуется использовать sysvinit.
- Имя домена нельзя завершать .local - доменная зона DNS "local." предназначена для Zeroconf и используется в avahi-daemon. Если позарез нужно использовать домен вида "name.local", тогда остановите avahi-daemon и запретите его запуск.
См. также Домен/Kerberos.