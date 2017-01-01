Двухфакторная аутентификация

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Версия 10:20, 13 апреля 2017 (править) АндрейЧерепанов ← Предыдущая правка Текущая версия на 19:53, 16 июня 2017 (править) (отменить) Manowar Строка 1: Строка 1: {{Stub}} {{Stub}} + == Настройка аутентификации с помощью профилей == + + Новая версия пакета {{pkg|pam_pkcs11}} (≥ 0.6.9-alt5) поддерживает настройку с использованием ''профилей''. Список доступных профилей выводится по команде + + control pam-pkcs11-profile list + + На сегодняшний день подготовлен профиль для аутентификации через токены RuToken ECP. Он станет доступен после установки пакета {{pkg|pkcs11-profiles-rutokenecp}}. + Применить его можно командой + + control pam-pkcs11-profile rutokenecp + + Применение профиля относится только к конфигурации модуля <code>pam_pkcs11</code>, но оставляет без изменения системный механизм аутентификации. Поэтому следом нужно выбрать системный механизм аутентификации, основанный на <code>pam_pkcs11</code>. Например, команда + + control system-auth pkcs11_strict + + установит такой механизм аутентификации, при котором только пользователи из группы <code>wheel</code> (т.е. администраторы) имеют возможность входа в систему без токена, по паролю. + + === Что входит в профиль <code>rutokenecp</code>? === + + Профиль не только настраивает <code>pam_pkcs11</code> для работы с RuToken ECP, но также выбирает следующие умолчания для процедуры аутентификации: + + # публичные сертификаты, которые удостоверяют подлинность пользовательских сертификатов, размещаются в директории <code>/etc/security/pam_pkcs11/cacerts</code>; + # файлы с информацией об отозванных сертификатах размещаются в директории <code>/etc/security/pam_pkcs11/crls</code>; + # публичный сертификат пользователя должен быть помещён в его ''домашнюю директорию'' <code>$HOME/.eid/</code>. + + === Дополнительные инструменты === + + Пакет {{pkg|card-actions}} предоставляет вариант скрипта <code>/usr/bin/card-removed</code>, который блокирует пользовательский сеанс, если токен был извлечён. (Другие варианты могут предоставляться другими пакетами через механизм ''альтернатив''.) Активировать эту полезную команду, можно командами + + control pkcs11-events card_actions + systemctl start pkcs11-eventmgr + + в результате чего будут внесены необходимые изменения в файл <code>/etc/security/pam_pkcs11/pkcs11_eventmgr.conf</code> и включена служба <code>pkcs11-eventmgr</code> по наблюдению за токенами. + == Настройка двухфакторной аутентификации в Альт Рабочая станция К 8.0 (KDE5) == == Настройка двухфакторной аутентификации в Альт Рабочая станция К 8.0 (KDE5) == === Двухфакторная аутентификация для входа на рабочую станцию === === Двухфакторная аутентификация для входа на рабочую станцию ===

Текущая версия на 19:53, 16 июня 2017

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править] Настройка аутентификации с помощью профилей

Новая версия пакета pam_pkcs11 (≥ 0.6.9-alt5) поддерживает настройку с использованием профилей. Список доступных профилей выводится по команде

control pam-pkcs11-profile list

На сегодняшний день подготовлен профиль для аутентификации через токены RuToken ECP. Он станет доступен после установки пакета pkcs11-profiles-rutokenecp. Применить его можно командой

control pam-pkcs11-profile rutokenecp

Применение профиля относится только к конфигурации модуля pam_pkcs11 , но оставляет без изменения системный механизм аутентификации. Поэтому следом нужно выбрать системный механизм аутентификации, основанный на pam_pkcs11 . Например, команда

control system-auth pkcs11_strict

установит такой механизм аутентификации, при котором только пользователи из группы wheel (т.е. администраторы) имеют возможность входа в систему без токена, по паролю.

править] Что входит в профиль rutokenecp ?

Профиль не только настраивает pam_pkcs11 для работы с RuToken ECP, но также выбирает следующие умолчания для процедуры аутентификации:

публичные сертификаты, которые удостоверяют подлинность пользовательских сертификатов, размещаются в директории /etc/security/pam_pkcs11/cacerts ; файлы с информацией об отозванных сертификатах размещаются в директории /etc/security/pam_pkcs11/crls ; публичный сертификат пользователя должен быть помещён в его домашнюю директорию $HOME/.eid/ .

править] Дополнительные инструменты

Пакет card-actions предоставляет вариант скрипта /usr/bin/card-removed , который блокирует пользовательский сеанс, если токен был извлечён. (Другие варианты могут предоставляться другими пакетами через механизм альтернатив.) Активировать эту полезную команду, можно командами

control pkcs11-events card_actions systemctl start pkcs11-eventmgr

в результате чего будут внесены необходимые изменения в файл /etc/security/pam_pkcs11/pkcs11_eventmgr.conf и включена служба pkcs11-eventmgr по наблюдению за токенами.

править] Настройка двухфакторной аутентификации в Альт Рабочая станция К 8.0 (KDE5)

править] Двухфакторная аутентификация для входа на рабочую станцию

1. Установить следующие пакеты используя Менеджер пакетов Synaptic или интерфейс командной строки (apt-get install): opensc, pam_pkcs11, pcsc-lite-ccid, openssl-engine_pkcs11, nss-utils, libhal;

2. Для 64-битных систем установить следующие пакеты: libc.so.6, libdbus-1.so.3, libhal.so.1, libpcsclite.so.1, libstdc++.so.6, libusb-1.0.so.0;

3. Установить пакеты SafeNet Authentication Client, выполнив команду:

rpm -ihv SafeNet*

4. Подготовить токен (сформировать ключевую пару и сертификат). Данная операция может быть выполнена в среде Linux (используя openssl) или Windows (Microsoft CA);

5. Выполнить импорт корневого сертификата в формате Base64, путем выполнения команды:

certutil -A -n "Root CA" -t "CT,C,C" -a -d /etc/pki/nssdb -i <расположение сертификата>

6. В конфигурационный файл /etc/security/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf внести следующие изменения:

use_pkcs11_module = etoken; debug = false; pkcs11_module etoken { module = /lib/libeToken.so.9 #/lib64 для 64 битных систем description = "Gemalto SafeNet"; slot_num = 0; support_threads = true; ca_dir = /etc/pam_pkcs11/cacerts; crl_dir = /etc/pam_pkcs11/crls; cert_policy = signature; } use_mappers = subject; mapper subject { debug = false; module = internal; ignorecase = false; mapfile = file:///etc/security/pam_pkcs11/subject_mapping; }

7. Выполнить команду:

pkcs11_insect > /etc/security/pam_pkcs11/subject_mapping

и удалить все, за исключением имени субъекта (пример, /DC=local/DC=gemalto/OU=SAS/CN=mrozhnov/emailAddress=mrozhnov@gemalto.local);

8. Проверить корректность работы ключа eToken, выполнив команду:

pklogin_finder debug

9. Далее необходимо установить следующие пакеты: lightdm и lightdm-kde-greeter и выполнить перезагрузку рабочей станции;

10. Для возможности аутентификации по сертификату в консоли необходимо в файл /etc/pam.d/login вначале добавить строку:

auth [success=done authinfo_unavail=ignore ignore=ignore default=die] pam_pkcs11.so

Для проверки под учетной записью root выполнить команду:

init 3

Далее аутентифицироваться с помощью токена:

11. Для возможности аутентификации по сертификату в графическом интерфейсе необходимо выполнить команду:

control system-auth pkcs11

Далее аутентифицироваться с помощью токена (в поле окна необходимо ввести PIN код ключевого носителя):

12. Для того, чтобы отключить аутентификацию по паролю, необходимо выполнить следующую команду:

passwd –l <логин пользователя>

править] Двухфакторная аутентификация для работы в браузере Firefox

При инсталляции SafeNet Authentication Client приложение автоматически подгружает устройства защиты в браузер Firefox. Для верификации данного факта необходимо запустить браузер и перейти к пункту Настройки ▷ Дополнительные ▷ Сертификаты ▷ Устройства защиты и убедиться, что токен виден в приложении:

В случае если модуль eToken отсутствует его нужно загрузить из папки /lib или /lib64:

Далее можно использовать механизм двухфакторной аутентификации для доступа к веб-приложениям:

править] Настройка двухфакторной аутентификации в Альт Рабочая станция 8.1 (Mate) и Альт Сервер 8

править] Двухфакторная аутентификация для входа на рабочую станцию

1. Установить следующие пакеты используя Менеджер пакетов Synaptic или интерфейс командной строки (apt-get install): opensc, pam_pkcs11, pcsc-lite-ccid, openssl-engine_pkcs11, nss-utils, libhal;

2. Для 64-битных систем установить следующие пакеты: libc.so.6, libdbus-1.so.3, libhal.so.1, libpcsclite.so.1, libstdc++.so.6, libusb-1.0.so.0;

3. Установить пакеты SafeNet Authentication Client, выполнив команду:

rpm -ihv SafeNet*

4. Подготовить токен (сформировать ключевую пару и сертификат). Данная операция может быть выполнена в среде Linux (используя openssl) или Windows (Microsoft CA);

5. Выполнить импорт корневого сертификата в формате Base64, путем выполнения команды:

certutil -A -n "Root CA" -t "CT,C,C" -a -d /etc/pki/nssdb -i <расположение сертификата>

6. В конфигурационный файл /etc/security/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf внести следующие изменения:

use_pkcs11_module = etoken; debug = false; pkcs11_module etoken { module = /lib/libeToken.so.9 #/lib64 для 64 битных систем description = "Gemalto SafeNet"; slot_num = 0; support_threads = true; ca_dir = /etc/pam_pkcs11/cacerts; crl_dir = /etc/pam_pkcs11/crls; cert_policy = signature; } use_mappers = cn; (Возможно использовать другие маперы subject, mail, etc) mapper cn { debug = false; module = internal; ignorecase = false; mapfile = file:///etc/security/pam_pkcs11/cn_mapping; }

7. Проверить корректность работы ключа eToken, выполнив команду:

pklogin_finder debug

8. Для возможности аутентификации по сертификату в консоли необходимо в файл /etc/pam.d/login вначале добавить строку:

auth [success=done authinfo_unavail=ignore ignore=ignore default=die] pam_pkcs11.so

Для проверки под учетной записью root выполнить команду:

init 3

Далее аутентифицироваться с помощью токена:

9. Для возможности аутентификации по сертификату в графическом интерфейсе необходимо выполнить команду:

control system-auth pkcs11

Далее аутентифицироваться с помощью токена (в поле окна необходимо ввести PIN код ключевого носителя):

10. Для того, чтобы отключить аутентификацию по паролю, необходимо выполнить следующую команду:

passwd –l <логин пользователя>

править] Двухфакторная аутентификация для работы в браузере Firefox

При инсталляции SafeNet Authentication Client приложение автоматически подгружает устройства защиты в браузер Firefox. Для верификации данного факта необходимо запустить браузер и перейти к пункту Настройки ▷ Дополнительные ▷ Сертификаты ▷ Устройства защиты и убедиться, что токен виден в приложении:

В случае если модуль eToken отсутствует его нужно загрузить из папки /lib или /lib64:

Далее можно использовать механизм двухфакторной аутентификации для доступа к веб-приложениям: