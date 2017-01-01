Материал из ALT Linux Wiki

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Версия 14:18, 28 февраля 2017

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Настройка двухфакторной аутентификации в ALT Linux K 8.0 (KDE)

Двухфакторная аутентификация для входа на рабочую станцию

1. Установить следующие пакеты используя Менеджер пакетов Synaptic или интерфейс командной строки (apt-get install): opensc, pam_pkcs11, pcsc-lite-ccid, openssl-engine_pkcs11, nss-utils, libhal;

2. Для 64-битных систем установить следующие пакеты: libc.so.6, libdbus-1.so.3, libhal.so.1, libpcsclite.so.1, libstdc++.so.6, libusb-1.0.so.0;

3. Установить пакеты SafeNet Authentication Client, выполнив команду:

rpm -ihv SafeNet*

4. Подготовить токен (сформировать ключевую пару и сертификат). Данная операция может быть выполнена в среде Linux (используя openssl) или Windows (Microsoft CA);

5. Выполнить импорт корневого сертификата в формате Base64, путем выполнения команды:

certutil -A -n "Root CA" -t "CT,C,C" -a -d /etc/pki/nssdb -i <расположение сертификата>

6. В конфигурационный файл /etc/security/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf внести следующие изменения:

use_pkcs11_module = etoken; debug = false; pkcs11_module etoken { module = /lib/libeToken.so.9 #/lib64 для 64 битных систем description = "Gemalto SafeNet"; slot_num = 0; support_threads = true; ca_dir = /etc/pam_pkcs11/cacerts; crl_dir = /etc/pam_pkcs11/crls; cert_policy = signature; } use_mappers = subject; mapper subject { debug = false; module = internal; ignorecase = false; mapfile = file:///etc/security/pam_pkcs11/subject_mapping; }

7. Выполнить команду:

pkcs11_insect > /etc/security/pam_pkcs11/subject_mapping

и удалить все, за исключением имени субъекта (пример, /DC=local/DC=gemalto/OU=SAS/CN=mrozhnov/emailAddress=mrozhnov@gemalto.local);

8. Проверить корректность работы ключа eToken, выполнив команду:

pklogin_finder debug

9. Далее необходимо установить следующие пакеты: lightdm и lightdm-kde-greeter и выполнить перезагрузку рабочей станции;

10. Для возможности аутентификации по сертификату в консоли необходимо в файл /etc/pam.d/login вначале добавить строку:

auth [success=done authinfo_unavail=ignore ignore=ignore default=die] pam_pkcs11.so

Для проверки под учетной записью root выполнить команду:

init 3

Далее аутентифицироваться с помощью токена:

11. Для возможности аутентификации по сертификату в графическом интерфейсе необходимо выполнить команду:

control system-auth pkcs11

Далее аутентифицироваться с помощью токена (в поле окна необходимо ввести PIN код ключевого носителя):

12. Для того, чтобы отключить аутентификацию по паролю, необходимо выполнить следующую команду:

passwd –l <логин пользователя>

Двухфакторная аутентификация для работы в браузере Firefox

При инсталляции SafeNet Authentication Client приложение автоматически подгружает устройства защиты в браузер Firefox. Для верификации данного факта необходимо запустить браузер и перейти к пункту Настройки ▷ Дополнительные ▷ Сертификаты ▷ Устройства защиты и убедиться, что токен виден в приложении:

В случае если модуль eToken отсутствует его нужно загрузить из папки /lib или /lib64:

Далее можно использовать механизм двухфакторной аутентификации для доступа к веб-приложениям:

Настройка двухфакторной аутентификации в ALT Linux 8.1 (Mate) и ALT Linux Server 8

Двухфакторная аутентификация для входа на рабочую станцию

1. Установить следующие пакеты используя Менеджер пакетов Synaptic или интерфейс командной строки (apt-get install): opensc, pam_pkcs11, pcsc-lite-ccid, openssl-engine_pkcs11, nss-utils, libhal;

2. Для 64-битных систем установить следующие пакеты: libc.so.6, libdbus-1.so.3, libhal.so.1, libpcsclite.so.1, libstdc++.so.6, libusb-1.0.so.0;

3. Установить пакеты SafeNet Authentication Client, выполнив команду:

rpm -ihv SafeNet*

4. Подготовить токен (сформировать ключевую пару и сертификат). Данная операция может быть выполнена в среде Linux (используя openssl) или Windows (Microsoft CA);

5. Выполнить импорт корневого сертификата в формате Base64, путем выполнения команды:

certutil -A -n "Root CA" -t "CT,C,C" -a -d /etc/pki/nssdb -i <расположение сертификата>

6. В конфигурационный файл /etc/security/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf внести следующие изменения:

use_pkcs11_module = etoken; debug = false; pkcs11_module etoken { module = /lib/libeToken.so.9 #/lib64 для 64 битных систем description = "Gemalto SafeNet"; slot_num = 0; support_threads = true; ca_dir = /etc/pam_pkcs11/cacerts; crl_dir = /etc/pam_pkcs11/crls; cert_policy = signature; } use_mappers = cn; (Возможно использовать другие маперы subject, mail, etc) mapper cn { debug = false; module = internal; ignorecase = false; mapfile = file:///etc/security/pam_pkcs11/cn_mapping; }

7. Проверить корректность работы ключа eToken, выполнив команду:

pklogin_finder debug

8. Для возможности аутентификации по сертификату в консоли необходимо в файл /etc/pam.d/login вначале добавить строку:

auth [success=done authinfo_unavail=ignore ignore=ignore default=die] pam_pkcs11.so

Для проверки под учетной записью root выполнить команду:

init 3

Далее аутентифицироваться с помощью токена:

9. Для возможности аутентификации по сертификату в графическом интерфейсе необходимо выполнить команду:

control system-auth pkcs11

Далее аутентифицироваться с помощью токена (в поле окна необходимо ввести PIN код ключевого носителя):

10. Для того, чтобы отключить аутентификацию по паролю, необходимо выполнить следующую команду:

passwd –l <логин пользователя>

Двухфакторная аутентификация для работы в браузере Firefox

При инсталляции SafeNet Authentication Client приложение автоматически подгружает устройства защиты в браузер Firefox. Для верификации данного факта необходимо запустить браузер и перейти к пункту Настройки ▷ Дополнительные ▷ Сертификаты ▷ Устройства защиты и убедиться, что токен виден в приложении:

В случае если модуль eToken отсутствует его нужно загрузить из папки /lib или /lib64:

Далее можно использовать механизм двухфакторной аутентификации для доступа к веб-приложениям: