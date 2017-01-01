Альт Рабочая станция К 8 советы
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(→Автоподключение сетевых ресурсов Windows (Samba))
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(→Автоподключение сетевых ресурсов Windows (Samba))
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Текущая версия на 07:23, 15 июня 2017
[править] Автоподключение сетевых ресурсов Windows (Samba)
Описание настройки автоматического подключения сетевых файловых ресурсов Windows (Samba) при входе пользователя в систему.
- Установить пакет kde5-autofs-shares
- Добавить в /etc/auto.master строку
/mnt/samba /etc/auto.smb -t 34567
- Включить и запустить сервис autofs
- В файловом менеджере Dolphin по адресу smb:/ (Сеть/Общие папки Samba) найти нужный ресурс Windows (Samba)
- В ниспадающем меню (2-я кнопка мыши) подключаемого ресурса выбрать пункт Подключение
Внимание! Способ работает только для ресурсов с гостевым доступом или ресурсов с авторизацией Kerberos.