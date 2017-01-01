Альт Рабочая станция К 8 советы

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Автоподключение сетевых ресурсов Windows (Samba))
(Автоподключение сетевых ресурсов Windows (Samba))
Строка 11: Строка 11:
[[Категория:CookBook]]
[[Категория:CookBook]]
[[Категория:CookBook/81]]
[[Категория:CookBook/81]]
-
[[Категория:CookBook/81/WSK]]
+
[[Категория:CookBook/81/KDE]]

Версия 07:20, 15 июня 2017

Автоподключение сетевых ресурсов Windows (Samba)

Описание настройки автоматического подключения сетевых файловых ресурсов Windows (Samba) при входе пользователя в систему.

  • Установить пакет kde5-autofs-shares
  • Добавить в /etc/auto.master строку

/mnt/samba /etc/auto.smb -t 34567

  • Включить и запустить сервис autofs
  • В файловом менеджере Dolphin по адресу smb:/ (Сеть/Общие папки Samba) найти нужный ресурс Windows (Samba)
  • В ниспадающем меню (2-я кнопка мыши) подключаемого ресурса выбрать пункт Подключение
Внимание! Способ работает только для ресурсов с гостевым доступом или ресурсов с авторизацией Kerberos.
 
Личные инструменты