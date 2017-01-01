Альт Рабочая станция К 8 советы

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Текущая версия на 14:25, 13 июня 2017

править] Автоподключение сетевых ресурсов Windows (Samba)

Описание настройки автоматического подключения сетевых файловых ресурсов Windows (Samba) при входе пользователя в систему.

Установить пакет kde5-autofs-shares

Добавить в /etc/auto.master строку

/mnt/samba /etc/auto.smb -t 34567

Включить и запустить сервис autofs

В файловом менеджере Dolphin по адресу smb:/ (Сеть/Общие папки Samba) найти нужный ресурс Windows (Samba)

(Сеть/Общие папки Samba) найти нужный ресурс Windows (Samba) В ниспадающем меню (2-я кнопка мыши) подключаемого ресурса выбрать пункт Подключение

Внимание! Способ работает только для ресурсов с гостевым доступом или ресурсов с авторизацией Kerberos.