Альт Рабочая станция К 8

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(Новое в версии 8.1)
 
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== Новое в версии 8.1 ==
== Новое в версии 8.1 ==
-
* Рабочая среда KDE5: Workspace 5.8.3, Frameworks 5.28.0, Applications 16.08.01 .
+
* Рабочая среда KDE SC: Plasma 5.8.3, Frameworks 5.28.0, Applications 16.08.01 .
* Ядро Linux 4.4.34
* Ядро Linux 4.4.34
* Драйверы NVIDIA 367.57, 340.98, 304.131
* Драйверы NVIDIA 367.57, 340.98, 304.131

Текущая версия на 14:35, 9 января 2017

Содержание

[править] Продукт

Альт Рабочая станция К 8 — многофункциональное решение для корпоративных рабочих станций, основанное на среде KDE 5. Рабочая станция К 8 интегрирована с сервером Альт Сервер 8.

[править] Платформа

Восьмая платформа

[править] Основные преимущества

  • Графическая рабочая среда KDE5 — мощное и универсальное решение для начинающих и искушенных пользователей.
  • Широкий выбор различных программ для профессиональной и домашней работы в сети Интернет, с документами, со сложной графикой и анимацией, для обработки звука и видео и образования.
  • Подключение к инфраструктуре и различным сервисам сети подразделения и предприятия.
  • Включает приложения для отдыха и развлечений: вы можете поиграть сами и с детьми, посмотреть фильмы и послушать музыку, пообщаться с друзьями в социальных сетях, форумах и чатах.
  • Привычное оформление "из коробки", готовое к использованию сразу после установки.

[править] Сроки выпуска и поддержка

Выпуск 8.1 — 23 ноября 2016 года Срок окончания поддержки (если иное не предусмотрено условиями поставки): 16 декабря 2019 года, но не ранее полугода с момента выпуска Альт 9.

[править] Новое в версии 8.1

  • Рабочая среда KDE SC: Plasma 5.8.3, Frameworks 5.28.0, Applications 16.08.01 .
  • Ядро Linux 4.4.34
  • Драйверы NVIDIA 367.57, 340.98, 304.131
  • Офисный пакет LibreOffice 5.2
  • Веб-браузер Firefox ESR 45.5.0
  • Cреда запуска win32-приложений WINE 1.9.23
  • Редактор растровой графики GIMP 2.8.16
  • Cистема вёрстки Scribus 1.4.5
  • Редактор векторной графики Inkscape 0.91
  • 3D-редактор Blender 2.77a
  • VoIP-клиент Ring 2.3.0
  • Виртуальная машина VirtualBox 5.1.6
  • Клиенты службы каталогов, облачных систем хранения данных, мониторинга и резервного копирования

[править] Требования к оборудованию

Для платформ i586, x86_64:

  • Минимум 512 МБ ОЗУ. Рекомендуется от 2ГБ.
  • Минимум 20 ГБ свободного места на жестком диске.
  • Видеокарта с 3D-ускорением: NVIDIA >= 6000 (optimus поддерживается), Intel (кроме i8xx, Poulsbo), AMD/ATI. Рекомендуется NVIDIA >= GT 400.

[править] Форматы поставки

Дистрибутив поставляется для архитектур i586 и x86_64 в двух вариантах:

  • образ DVD с возможностью загрузки в режимах: установка, LiveCD/восстановление;
  • образ DVD с возможностью загрузки в режиме LiveCD с сохранением сессий;

Все образы являются гибридными, то есть пригодны для записи как на DVD-диски, так и на USB-флеш-диски. Запись на USB-флеш диски осуществляется утилитой dd (на весь диск целиком, а не на раздел, то есть, например, не на /dev/sdb1, а на /dev/sdb) в соответствии с инструкцией по записи образов.

[править] Скачать образы

BitTorrent:

Для перечисленных ниже ресурсов доступ по ftp:// и http:// взаимозаменяем:


Образ Описание Размер Контрольная сумма MD5
DVD.pngFlash.png alt-kworkstation-8.1-install-x86_64.iso Гибридный установочный DVD+LiveCD (x86_64), список файлов 3,6 ГБ 3bf20f114fc12445b885b9c6e6b1497d
DVD.pngFlash.png alt-kworkstation-8.1-install-i586.iso Гибридный установочный DVD+LiveCD (i586), список файлов 3,4 ГБ c27f096752038fc98387d86002de3ce8
DVD.pngFlash.png alt-kworkstation-8.1-live-x86_64.iso Гибридный LiveCD (x86_64) 2,2 ГБ 4fa454769b45bb55837de484229d4719
DVD.pngFlash.png alt-kworkstation-8.1-live-i586.iso Гибридный LiveCD (i586) 2,0 ГБ da619bc6bcfb9cd461f04d3fc5d51074
Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны в инструкции.


[править] Известные проблемы

Проблема: Установка не начинается с сообщением "Error running Xorg server, trying with driver vesa..." BUG#32510.

Решение: При установке добавить параметр загрузки xdriver=fbdev , а после установки сменить видео-драйвер в Центре управления системой.

Проблема: У пользователя root системная тема оформления GTK.

Решение: Скопировать файл /etc/skel/.gtkrc-2.0 в /root/.gtkrc-2.0 и файл /etc/skel/.config/gtk-3.0/settings.ini в /root/.config/gtk-3.0/settings.ini .

[править] Снимки экрана

Меню загрузочного диска

Запущенная система


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