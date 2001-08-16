Альт Рабочая станция К 8
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(→Новое в версии 8.1)
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== Новое в версии 8.1 ==
== Новое в версии 8.1 ==
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* Рабочая среда
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* Рабочая среда : 5.8.3, Frameworks 5.28.0, Applications 16.08.01 .
* Ядро Linux 4.4.34
* Ядро Linux 4.4.34
* Драйверы NVIDIA 367.57, 340.98, 304.131
* Драйверы NVIDIA 367.57, 340.98, 304.131
Текущая версия на 14:35, 9 января 2017
Содержание
[править] Продукт
Альт Рабочая станция К 8 — многофункциональное решение для корпоративных рабочих станций, основанное на среде KDE 5. Рабочая станция К 8 интегрирована с сервером Альт Сервер 8.
[править] Платформа
[править] Основные преимущества
- Графическая рабочая среда KDE5 — мощное и универсальное решение для начинающих и искушенных пользователей.
- Широкий выбор различных программ для профессиональной и домашней работы в сети Интернет, с документами, со сложной графикой и анимацией, для обработки звука и видео и образования.
- Подключение к инфраструктуре и различным сервисам сети подразделения и предприятия.
- Включает приложения для отдыха и развлечений: вы можете поиграть сами и с детьми, посмотреть фильмы и послушать музыку, пообщаться с друзьями в социальных сетях, форумах и чатах.
- Привычное оформление "из коробки", готовое к использованию сразу после установки.
[править] Сроки выпуска и поддержка
Выпуск 8.1 — 23 ноября 2016 года Срок окончания поддержки (если иное не предусмотрено условиями поставки): 16 декабря 2019 года, но не ранее полугода с момента выпуска Альт 9.
[править] Новое в версии 8.1
- Рабочая среда KDE SC: Plasma 5.8.3, Frameworks 5.28.0, Applications 16.08.01 .
- Ядро Linux 4.4.34
- Драйверы NVIDIA 367.57, 340.98, 304.131
- Офисный пакет LibreOffice 5.2
- Веб-браузер Firefox ESR 45.5.0
- Cреда запуска win32-приложений WINE 1.9.23
- Редактор растровой графики GIMP 2.8.16
- Cистема вёрстки Scribus 1.4.5
- Редактор векторной графики Inkscape 0.91
- 3D-редактор Blender 2.77a
- VoIP-клиент Ring 2.3.0
- Виртуальная машина VirtualBox 5.1.6
- Клиенты службы каталогов, облачных систем хранения данных, мониторинга и резервного копирования
[править] Требования к оборудованию
Для платформ i586, x86_64:
- Минимум 512 МБ ОЗУ. Рекомендуется от 2ГБ.
- Минимум 20 ГБ свободного места на жестком диске.
- Видеокарта с 3D-ускорением: NVIDIA >= 6000 (optimus поддерживается), Intel (кроме i8xx, Poulsbo), AMD/ATI. Рекомендуется NVIDIA >= GT 400.
[править] Форматы поставки
Дистрибутив поставляется для архитектур i586 и x86_64 в двух вариантах:
- образ DVD с возможностью загрузки в режимах: установка, LiveCD/восстановление;
- образ DVD с возможностью загрузки в режиме LiveCD с сохранением сессий;
Все образы являются гибридными, то есть пригодны для записи как на DVD-диски, так и на USB-флеш-диски. Запись на USB-флеш диски осуществляется утилитой dd (на весь диск целиком, а не на раздел, то есть, например, не на /dev/sdb1, а на /dev/sdb) в соответствии с инструкцией по записи образов.
[править] Скачать образы
BitTorrent:
Для перечисленных ниже ресурсов доступ по ftp:// и http:// взаимозаменяем:
- http://ftp.altlinux.org/pub/distributions/ALTLinux/p8/images/kworkstation/ (основной сервер)
- http://mirror.yandex.ru/altlinux/p8/images/kworkstation/
|Образ
|Описание
|Размер
|Контрольная сумма MD5
|alt-kworkstation-8.1-install-x86_64.iso
|Гибридный установочный DVD+LiveCD (x86_64), список файлов
|3,6 ГБ
|3bf20f114fc12445b885b9c6e6b1497d
|alt-kworkstation-8.1-install-i586.iso
|Гибридный установочный DVD+LiveCD (i586), список файлов
|3,4 ГБ
|c27f096752038fc98387d86002de3ce8
|alt-kworkstation-8.1-live-x86_64.iso
|Гибридный LiveCD (x86_64)
|2,2 ГБ
|4fa454769b45bb55837de484229d4719
|alt-kworkstation-8.1-live-i586.iso
|Гибридный LiveCD (i586)
|2,0 ГБ
|da619bc6bcfb9cd461f04d3fc5d51074
[править] Известные проблемы
Проблема: Установка не начинается с сообщением "Error running Xorg server, trying with driver vesa..." BUG#32510.
Решение: При установке добавить параметр загрузки xdriver=fbdev , а после установки сменить видео-драйвер в Центре управления системой.
Проблема: У пользователя root системная тема оформления GTK.
Решение: Скопировать файл /etc/skel/.gtkrc-2.0 в /root/.gtkrc-2.0 и файл /etc/skel/.config/gtk-3.0/settings.ini в /root/.config/gtk-3.0/settings.ini .
[править] Снимки экрана