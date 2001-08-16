Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 14:35, 9 января 2017

править] Продукт

Альт Рабочая станция К 8 — многофункциональное решение для корпоративных рабочих станций, основанное на среде KDE 5. Рабочая станция К 8 интегрирована с сервером Альт Сервер 8.

править] Платформа

Восьмая платформа

править] Основные преимущества

Графическая рабочая среда KDE5 — мощное и универсальное решение для начинающих и искушенных пользователей.

Широкий выбор различных программ для профессиональной и домашней работы в сети Интернет, с документами, со сложной графикой и анимацией, для обработки звука и видео и образования.

Подключение к инфраструктуре и различным сервисам сети подразделения и предприятия.

Включает приложения для отдыха и развлечений: вы можете поиграть сами и с детьми, посмотреть фильмы и послушать музыку, пообщаться с друзьями в социальных сетях, форумах и чатах.

Привычное оформление "из коробки", готовое к использованию сразу после установки.

править] Сроки выпуска и поддержка

Выпуск 8.1 — 23 ноября 2016 года Срок окончания поддержки (если иное не предусмотрено условиями поставки): 16 декабря 2019 года, но не ранее полугода с момента выпуска Альт 9.

править] Новое в версии 8.1

Рабочая среда KDE SC: Plasma 5.8.3, Frameworks 5.28.0, Applications 16.08.01 .

Ядро Linux 4.4.34

Драйверы NVIDIA 367.57, 340.98, 304.131

Офисный пакет LibreOffice 5.2

Веб-браузер Firefox ESR 45.5.0

Cреда запуска win32-приложений WINE 1.9.23

Редактор растровой графики GIMP 2.8.16

Cистема вёрстки Scribus 1.4.5

Редактор векторной графики Inkscape 0.91

3D-редактор Blender 2.77a

VoIP-клиент Ring 2.3.0

Виртуальная машина VirtualBox 5.1.6

Клиенты службы каталогов, облачных систем хранения данных, мониторинга и резервного копирования

править] Требования к оборудованию

Для платформ i586, x86_64:

Минимум 512 МБ ОЗУ. Рекомендуется от 2ГБ.

Минимум 20 ГБ свободного места на жестком диске.

Видеокарта с 3D-ускорением: NVIDIA >= 6000 (optimus поддерживается), Intel (кроме i8xx, Poulsbo), AMD/ATI. Рекомендуется NVIDIA >= GT 400.

править] Форматы поставки

Дистрибутив поставляется для архитектур i586 и x86_64 в двух вариантах:

образ DVD с возможностью загрузки в режимах: установка, LiveCD/восстановление;

образ DVD с возможностью загрузки в режиме LiveCD с сохранением сессий;

Все образы являются гибридными, то есть пригодны для записи как на DVD-диски, так и на USB-флеш-диски. Запись на USB-флеш диски осуществляется утилитой dd (на весь диск целиком, а не на раздел, то есть, например, не на /dev/sdb1, а на /dev/sdb) в соответствии с инструкцией по записи образов.

править] Скачать образы

BitTorrent:

Для перечисленных ниже ресурсов доступ по ftp:// и http:// взаимозаменяем:





Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны в инструкции





править] Известные проблемы

Проблема: Установка не начинается с сообщением "Error running Xorg server, trying with driver vesa..." BUG#32510.

Решение: При установке добавить параметр загрузки xdriver=fbdev , а после установки сменить видео-драйвер в Центре управления системой.

Проблема: У пользователя root системная тема оформления GTK.

Решение: Скопировать файл /etc/skel/.gtkrc-2.0 в /root/.gtkrc-2.0 и файл /etc/skel/.config/gtk-3.0/settings.ini в /root/.config/gtk-3.0/settings.ini .

править] Снимки экрана

Меню загрузочного диска Запущенная система



