Описание

Альт Линукс 6.0 СПТ — сертифицированный дистрибутив на пакетной базе 6.0.

С его помощью можно развернуть как готовые рабочие станции, так и сервер.

Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей — 3 уровень.

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации — по 4 классу защищенности.

Сертификат ФСТЭК №2317 от 18.04.2011 (продлён до 18.04.2017).

Сертифицировано для работы с секретной и конфиденциальной информацией, может использоваться для построения автоматизированных систем класса до 1В включительно и СЗПДн для моделей угроз до К1 включительно.

Пакетная база

с6 (совместимо с p6)

Известные недоработки

Слишком большой размер подкачки при большом объёме оперативной памяти в профиле автоматического разбиения. Рекомендуется создать разделы вручную.

Не показываются модели сетевых карт на шаге настройки сети.

Для новых аппаратных RAID на серверах HP приходится добавлять при установке и в загрузчик параметр ядра hpsa.hpsa_allow_any=1

Установка Google Chrome со встроенным просмотром PDF

Внимание! Установка стороннего программного обеспечения может потребовать согласование аттестующей организации, хотя сертификацию не нарушает



1. Проверьте, какая у вас система (для этого выполните в терминале): uname -m

Если выведется x86_64, то 64-битная система, для неё дальнейшие инструкции.

2. Получите права root (http://altlinux.org/Su)

Наберите в терминале

$ su -

и введите пароль root (вводимые символы не будут показываться)

Должна появится # в приглашении командной строки

3. Поправьте путь к библиотеке bz2:

# ln -s /lib64/libbz2.so.1{,.0} # ldconfig

Она запросит диск, вставьте в привод и нажмите Enter.

3. Установите пакет

# rpm -Uvh --noscripts --nodeps http://ftp.pbone.net/mirror/apt.unl.edu/apt/fedora/fedora/14/x86_64/unl/RPMS/google-chrome-stable-21.0.1180.81-151980.x86_64.rpm

4. Так как ставили без скриптов, нужно прописать в меню:

# for icon in "/opt/google/chrome/product_logo_"*.png; do size="${icon##*/product_logo_}"; xdg-icon-resource install --size "${size%.png}" "$icon" "google-chrome"; done # cp /opt/google/chrome/google-chrome.desktop /usr/share/applications # update-menus

5. Выйдите и снова зайдите в сеанс. Google Chrome расположен в меню Приложения → Интернет.