Альт Линукс 6.0 СПТ

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== Установка Google Chrome со встроенным просмотром PDF ==
== Установка Google Chrome со встроенным просмотром PDF ==
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{{Attention|Установка стороннего программного обеспечения может потребовать согласование аттестующей организации, хотя сертификацию не нарушает}}
1. Проверьте, какая у вас система (для этого выполните в терминале):
1. Проверьте, какая у вас система (для этого выполните в терминале):

Текущая версия на 10:12, 30 января 2017

Содержание

[править] Описание

Альт Линукс 6.0 СПТ — сертифицированный дистрибутив на пакетной базе 6.0.

С его помощью можно развернуть как готовые рабочие станции, так и сервер.

  • Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей — 3 уровень.
  • Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации — по 4 классу защищенности.

Сертификат ФСТЭК №2317 от 18.04.2011 (продлён до 18.04.2017).

Сертифицировано для работы с секретной и конфиденциальной информацией, может использоваться для построения автоматизированных систем класса до 1В включительно и СЗПДн для моделей угроз до К1 включительно.

[править] Пакетная база

с6 (совместимо с p6)

[править] Известные недоработки

  • Слишком большой размер подкачки при большом объёме оперативной памяти в профиле автоматического разбиения. Рекомендуется создать разделы вручную.
  • Не показываются модели сетевых карт на шаге настройки сети.
  • Для новых аппаратных RAID на серверах HP приходится добавлять при установке и в загрузчик параметр ядра hpsa.hpsa_allow_any=1

[править] Установка Google Chrome со встроенным просмотром PDF

Внимание! Установка стороннего программного обеспечения может потребовать согласование аттестующей организации, хотя сертификацию не нарушает


1. Проверьте, какая у вас система (для этого выполните в терминале): uname -m

Если выведется x86_64, то 64-битная система, для неё дальнейшие инструкции.

2. Получите права root (http://altlinux.org/Su)

Наберите в терминале 

$ su-

и введите пароль root (вводимые символы не будут показываться)

Должна появится # в приглашении командной строки

3. Поправьте путь к библиотеке bz2: 

# ln -s /lib64/libbz2.so.1{,.0}
# ldconfig

Она запросит диск, вставьте в привод и нажмите Enter.

3. Установите пакет 

# rpm -Uvh --noscripts --nodeps http://ftp.pbone.net/mirror/apt.unl.edu/apt/fedora/fedora/14/x86_64/unl/RPMS/google-chrome-stable-21.0.1180.81-151980.x86_64.rpm

4. Так как ставили без скриптов, нужно прописать в меню: 

# for icon in "/opt/google/chrome/product_logo_"*.png; do   size="${icon##*/product_logo_}";   xdg-icon-resource install --size "${size%.png}" "$icon" "google-chrome"; done
# cp /opt/google/chrome/google-chrome.desktop /usr/share/applications
# update-menus

5. Выйдите и снова зайдите в сеанс. Google Chrome расположен в меню Приложения → Интернет.

 
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