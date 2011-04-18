Альт Линукс 6.0 СПТ
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(→Известные недоработки)
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(→Установка Google Chrome со встроенным просмотром PDF)
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== Установка Google Chrome со встроенным просмотром PDF ==
== Установка Google Chrome со встроенным просмотром PDF ==
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1. Проверьте, какая у вас система (для этого выполните в терминале):
1. Проверьте, какая у вас система (для этого выполните в терминале):
Текущая версия на 10:12, 30 января 2017
Содержание
[править] Описание
Альт Линукс 6.0 СПТ — сертифицированный дистрибутив на пакетной базе 6.0.
С его помощью можно развернуть как готовые рабочие станции, так и сервер.
- Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей — 3 уровень.
- Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации — по 4 классу защищенности.
Сертификат ФСТЭК №2317 от 18.04.2011 (продлён до 18.04.2017).
Сертифицировано для работы с секретной и конфиденциальной информацией, может использоваться для построения автоматизированных систем класса до 1В включительно и СЗПДн для моделей угроз до К1 включительно.
[править] Пакетная база
с6 (совместимо с p6)
[править] Известные недоработки
- Слишком большой размер подкачки при большом объёме оперативной памяти в профиле автоматического разбиения. Рекомендуется создать разделы вручную.
- Не показываются модели сетевых карт на шаге настройки сети.
- Для новых аппаратных RAID на серверах HP приходится добавлять при установке и в загрузчик параметр ядра hpsa.hpsa_allow_any=1
[править] Установка Google Chrome со встроенным просмотром PDF
1. Проверьте, какая у вас система (для этого выполните в терминале): uname -m
Если выведется x86_64, то 64-битная система, для неё дальнейшие инструкции.
2. Получите права root (http://altlinux.org/Su)
Наберите в терминале
$ su-
и введите пароль root (вводимые символы не будут показываться)
Должна появится # в приглашении командной строки
3. Поправьте путь к библиотеке bz2:
# ln -s /lib64/libbz2.so.1{,.0} # ldconfig
Она запросит диск, вставьте в привод и нажмите Enter.
3. Установите пакет
# rpm -Uvh --noscripts --nodeps http://ftp.pbone.net/mirror/apt.unl.edu/apt/fedora/fedora/14/x86_64/unl/RPMS/google-chrome-stable-21.0.1180.81-151980.x86_64.rpm
4. Так как ставили без скриптов, нужно прописать в меню:
# for icon in "/opt/google/chrome/product_logo_"*.png; do size="${icon##*/product_logo_}"; xdg-icon-resource install --size "${size%.png}" "$icon" "google-chrome"; done # cp /opt/google/chrome/google-chrome.desktop /usr/share/applications # update-menus
5. Выйдите и снова зайдите в сеанс. Google Chrome расположен в меню Приложения → Интернет.