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Дистрибутив SAP GUI for Linux предоставляется только в виде Java приложения.

Одним из требований является наличие в установленной java поддержки JavaFX. Для этого необходимо установить Oracle JDK, следующие пакеты:

java-1.8.0-oracle-* java-1.8.0-oracle-headless-* fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-*

Их можно либо собрать по этой инструкции, или скачать уже собранные - отсюда (также там есть плагин для Mozilla Firefox)

править] Инструкция по установке SAP GUI for Java:

1. Установите необходимые java-пакеты:

cd /path/to/rpms apt-get install java-1.8.0-oracle-* java-1.8.0-oracle-headless-* fonts-ttf-java-1.8.0-oracle-*

2. После этого скачайте распакуйте архив с дистрибутивом программы (доступен только по логину/паролю на сайте SAP).

3. Далее установка самого клиента (из-под локального пользователя):

cd <path_to_distr>/PRES2/GUI/JAVA java -jar PlatinGUI740Linux_7.JAR install # имя jar-файла может и не совпадать

4. В открывшемся окне далее-далее (по умолчанию устанавливается в ~/SAPClients)

5. После установки в "Пуск" - "Все приложения" - "Офис" появится ярлык запуска - "SAP GUI 7.40 rev 7".

Либо в директории с программой исполняемый файл ~/SAPClients/SAPGUI7.40rev7/bin/guilogon

6. Быстрый вариант настройки соединения:

Нажимаем в программе Файл -> Новое соединение

В открывшемся окне переходим на вкладку "Расширенно"

Ставим чекбокс "Экспертный режим"

Вводим адрес и порт сервера в формате conn=/H/<адрес сервера>/S/<порт>. Например:

conn=/H/appserver.acme.com/S/3200

После сохранения в главном окне появится созданное соединение, останется только подключиться к нему.

TODO: настройка в обычном режиме через GUI