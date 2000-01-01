Участник:Анатолий Кирсанов

Материал из ALT Linux Wiki

Член партии с ...

Нет, пользователь AltLinux на реальном железе в качестве основной ОС с 7 января 2016 года. До этого присматривался к системе на виртуалке с полгода-год. Думал перейти на Linux со следующего серьезного обновления железа в 2019 году. Но случился кризис, санкции, Windows 10 и ждать не стал.

С Linux знаком давно, но не вполне профессионально (примерно с 2000 года). С другой стороны, мне удается справляться с администрированием серверов на CentOS (LAMP). Админом я себя не считаю. Это намного больше простой установки и настройки ряда известного софта для хостинга сайтов.